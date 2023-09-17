В Анатолії знайшли рідкісні скам'янілості тварин віком 9 мільйонів років (фото)

У Туреччині археологи знайшли скам'янілості тварин, яким 9 мільйонів років. Серед них була рідкісна скам’янілість пір’яного дикобраза, яку рідко можна побачити в Анатолії.

Як повідомляє Anatolian Archaeology, керівник групи розкопок доктор Ахмет Іхсан Айтек зазначив, що було розкопано рештки тварин з родини котячих, дикобраза та птахів.

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"Наші початкові спостереження показують, що вид з сімейства котячих може бути шаблезубим тигром, але ми класифікуємо його з подальшими детальними дослідженнями. Що стосується пір'ястого дикобраза, то це дуже рідкісний вид в Анатолії", – пояснив науковець.

Минулого року тут були ідентифіковані скам'янілості 15 тварин – носорога, мурахоїда, жирафа, коня, антилопи та газелі.

"Цього року ми знайшли пір'ястого дикобраза, в Анатолії це дуже рідкісний вид. У зв'язку з цим ми отримали важливу скам'янілість. Зокрема, знахідка майже повного черепа та щелепних кісток, збережених таким чином, є, мабуть, унікальним прикладом в Анатолії", – додав доктор Ахмет Іхсан Айтек.

Точний вік скам'янілостей буде встановлено шляхом хімічних і геологічних досліджень.

Нагадаємо, в Іспанії робітник знайшов поміж водопровідних труб рідкісні артефакти, яким 2500 років.

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