В Англії археологи знайшли бюст грецького бога виноробства Силена (фото)

Команда археологів об'єднання Ecus знайшла бюст грецького бога виноробства Силена в Кокермуті (Англія). За давніх часів його могли використовувати як гирю.

Видання Greek Reporter повідомляє, що знахідка є важкою гирею, яка могла бути створена у I столітті нашої ери. Цей бюст могли використовувати для зважування предметів на своєрідних вагах. Пристрій працював за допомогою противаги, яка ковзала вздовж довшого плеча, щоб урівноважити навантаження та вказати вагу об’єктів.

Керівник досліджуваної ділянки Едді Догерті пояснив, що Кокермут був регіональним центром у першому та другому століттях, що веде до фортів на узбережжі Камбрії, простягаючись до Вайтхейвена та Карлайла, і далі на схід до Корбриджа.

Читайте також: У Болівії виявили величезне місце, пов’язане зі стародавнім культом (фото)

На чолі зі своїм технічним директором Енді Кроусоном команда Ecus також виявила докази римської дороги та прибудинкових ділянок на ділянці в південно-західному куті біля дороги. Археологи сподіваються знайти предмети, які використовувалися для приватної молитви та поклоніння, наприклад, статуетки.

Довідково: у грецькій міфології Силен був супутником і наставником бога вина Діоніса. Його вважали уособленням музичною творчості, п’яної радості, танців та всіляких веселощів. Його зображували як лісову людину з кінськими вухами, а іноді також з хвостом і ногами коня.

Нагадаємо, раніше археологи виявили металевий рибальський гачок віком 6000 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!