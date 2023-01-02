В Англії виявили залишки рідкісного корабля 16 століття (фото)

У кар'єрі в графстві Кент, на південному сході Англії виявили залишки рідкісного корабля 16-го століття. Рештки судна перебували в шарі відкладень.

Попри величезне значення цього періоду в історії англійського мореплавання, до наших днів дійшло дуже мало кораблів, побудованих в Англії за правління королеви Єлизавети I. Про це пише The History Blog.

Дендрохронологічний аналіз датував деревину, з якої був побудований корабель, між 1558 і 1580 роками та підтвердив, що вона була зроблена з англійського дуба. Це ставить корабель у перехідний період у суднобудуванні Північної Європи.

Зараз кар’єр нерудних порід на мисі Дандженесс знаходиться на відстані 1000 футів від узбережжя, але коли корабель був побудований, місце знахідки, ймовірно, було на узбережжі.

З останків не зрозуміло, чи він потонув через зіткнення, чи його просто покинули, коли він перестав бути вартим ремонту, і залишили тонути.

Це відкриття може пролити нове світло не лише на кораблебудування та торгівлю Єлизавети, але й на природну історію та комерційний розвиток узбережжя Кента.

Раніше в Норвегії школяр знайшов дерев'яну чашу часів вікінгів. Виявилося, що знахідці близько тисячі років.

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