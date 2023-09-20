В Англії виявили руїни великого римського торгівельного поселення

На території, де будується високошвидкісна залізнична мережа High Speed 2 в Англії, групою археологів були виявлені сліди колишнього великого римського торговельного поселення. Знайдені артефакти включають сотні римських монет, ювелірні вироби, кераміку та навіть пару кайданів.

Про це повідомляє Saudi Gazette.

Археологи припускають, що на місці римських руїн колись існувало село залізного віку, яке пізніше перетворилося на багате римське поселення.

Знайдені докази вказують на розвиток та збагачення цього регіону з часом. Тут було знайдено дорогу залізного віку і понад 30 круглих будинків. Окрім будівель, які використовувалися для промислових цілей, розкопки також виявили фундаменти будівель для побутових потреб.

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Також серед артефактів були 300 римських монет, що свідчать про значну роль торгівлі в цьому районі. Серед знахідок також були скляні посудини, декоративна кераміка, ювелірні вироби та залишки косметики, включаючи мінерал галеніт, який використовували для створення макіяжу, розмішуючи його з олією.

Серед інших цікавих археологічних знахідок слід відзначити теракотову статуетку у вигляді собачої голови, знайдену в Римі. Проте встановлення точної породи цієї тварини поки що залишається невирішеним завданням через маленькі розміри статуї.

Нагадаємо, у Німеччині археологи знайшли рештки унікальної церкви 10 століття.

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