У квітні очікується кілька потужних магнітних бур: названо небезпечні дати
У квітні очікується низка помірної інтенсивності магнітних бур. Проте варто поберегтися в окремі дні, коли геомагнітні збурення стануть потужнішими.
Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США оновило інформацію щодо космічної погоди. Про це повідомляє Meteoagent.
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Згідно з даними супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, прогнозується тільки дводенна потужна магнітна буря – 20-21 квітня.
Проте геомагнітні збурення розпочнуться вже в перші дні квітня. 3-4 квітня очікуються магнітні бурі інтенсивністю в 3 бали, 5-9 квітня – інтенсивністю 2 бали.
Вже 10 квітня відбудеться посилання і триватиме до 11 квітня – їхня потужність становитиме в 4 бали. Після цього піде спад і вже 16-17 квітня знову посиляться геомагнітні збурення. Загалом цей місяць очікується досить спокійним.
Проте сонячна активність набирає сили на шляху до максимуму своєї активності, якої досягне 20-21 квітня. Після цього жодних подій не передбачається.
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Зазначимо, що такі дані є приблизними, оскільки передбачати сонячні спалахи дуже важко. Прогнози формуються на основі цілої низки змінних, які часто коливаються. Тому впродовж місяця кількість магнітних бур може змінюватися, а вчених заставатимуть неочікувані події.
Коли відбуваються сильні магнітні бурі, то на планеті можуть відбуватися полярні сяйва, короткочасні перебої в роботі електроніки, супутників, радіо та навіть вимкнення електромереж. Метеозалежні люди, люди з хронічними хворобами та похилого віку скаржаться на погіршення самопочуття. Проте вчені не підтверджують такого зв'язку.
Як почуватися краще під час магнітних бур
В дні збурення геомагнітного поля Землі люди скаржаться на головний біль, підвищення тиску, запаморочення, нудоту, біль у суглобах та м'язах, безсоння або сонливість, слабкість, загострення хронічних хвороб.
Потрібно дотримуватися кількох простих правил, аби краще почуватися:
- Вживайте достатню кількість чистої води, пийте трав'яний/зелений чай.
- Відмовтеся від кави, алкоголю, цигарок, кальяну.
- Надавайте перевагу сезонним овочам та зелені, менше їжте смаженої, гострої та жирної їжі.
- Гуляйте на свіжому повітря, ходіть пішки та займайтеся спортом.
- Провітрюйте кімнату, приймайте контрастний душ.
- Уникайте стресів та конфліктів, менше нервуйте.
Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.
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