В Австралії акула тричі напала на серфінгіста та вбила його

На Півдні Австралії біля узбережжя знайшли частини гідрокостюма та уламки дошки для серфінгу, які належали одному з серферів. З'ясувалося, що на чоловіка напала акула та пошматувала його.

Як повідомляє місцевий телеканал 9News, рештків чоловіка не знайшли, але з'ясували, що ці речі належать 46-річному вчителю Саймону Бакканелло, який займався серфінгом біля узбережжя Південної Австралії 14 травня.

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Телеканал повідомив, що один з серферів Джейден Міллер став свідком нападу. Він розповів наступне: "Я бачив, як його дошка висувається "на могилу", що означає, що він під водою, і його дошку затягує у воду… Він пішов. Ми бачили, як акула просто металася позаду. Акула, очевидно, відпустила, повернулася й схопила його втретє".

Зазначається, що така поведінка нетипова для акул, якщо вона атакує жертву, то лише один раз, а не так, що атакує знову й знову.

Поліція Південної Австралії повідомила, що жертву вважали мертвою, хоча екстреним службам не вдалося знайти його тіло, але було знайдено шматок гідрокостюма та шматки білого полістиролу, які, ймовірно, були матеріалом для дошки для серфінгу.

Директор Флоридської програми з дослідження акул у Музеї Флориди Гевін Нейлор сказав, що акула, яка неодноразово нападає на одну людину, є "нетиповою".

"Якщо причиною укусу є хижацтво або територіальність, вони можуть зробити перший укус, а потім повернутися до укусу знову", — сказав він у коментарі Live Science. За його словами, причина повернення до жертви залежить від залученого виду, який у нещодавньому інциденті наразі невідомий.

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Він пояснив, що деякі акули (Carcharodon carcharias) під час полювання на тюленів "влаштовують засідку" – спочатку кусають жертву, а потім чекають, поки тварина спливе кров’ю та ослабне, перш ніж повернутися назад.

Раніше повідомлялося, що мешканець Великої Британії керував дроном та помітив трьох акул біля популярного пляжу в Австралії. Він попередив рятувальників, щоб вони евакуювали відпочиваючих з води.

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