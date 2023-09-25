В Австралії знайшли рідкісну рибу з лапками, яку вважали вимерлою (фото та відео)

Рідкісну рибу з лапками знайшли в Австралії. Вважалося, що ця пандемічна риба вимерла 20 років тому.

Несподівану знахідку зробила місцева мешканка Керрі Яр під час пробіжки на одному з місцевих пляжів у Прімроуз-Сендс, повідомляє Daily Star.

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Замість плавців у риби були лапки, схожі на руки з пальцями. Дівчина сказала, що коли бігає пляжем, то завжди звертає увагу на різні морські створіння, що вилазять на берег з води. А коли побачила цю "рукасту" рибу, то була здивована.

Вона виклала фото істоти у соцмережах. Там знайшлися спеціалісти, які вказали, що це плямиста риба Brachionichthys hirsutus, вважалося, що вона вимерла 20 років тому.

За словами Карлі Дівайн, представниці Державного об'єднання наукових та прикладних досліджень Австралії, загалом на території Землі зараз налічується не більше 2 000 цих химерних істот. "До знахідки, зробленої минулими вихідними, ми думали, що популяція риб у Прімроуз-Сендс вимерла і що це трапилося ще до 2005 року", – зазначила вона.

Вона зауважила, що протягом багатьох років пошуків вченим так і не вдалося знайти жодного представника цього виду у вказаному районі. Проте тепер вони мають привід відновити дослідження.

Brachionichthys hirsutus, або плямиста рукаста риба - це вид риб родини Brachionichthyidae. Ендемік прибережних вод Тасманії, Австралія.

Вона має темно-коричневе або чорне забарвлення з білими або жовтими плямами. Грудні плавники риби мають довгі плавці, які схожі на руки. Риба використовує їх для пересування по дну. Вона харчується дрібними безхребетними, такими як креветки і личинки молюсків.

Раніше в Австралії відпочивальники помітили на пляжі загадкових істот, яких повикидало на берег. Вони були схожі на надутих змій і на дотик були липкими.

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