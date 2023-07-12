В Австрії знайшли могильник раннього залізного віку, що містив рідкісні артефакти (фото)

Археологи з Віденського природознавчого музею (NHM) зробили неймовірне відкриття під час поточних розкопок у місцевості Гальштат, Австрія. У цьому регіоні, відомому своїм виробництвом солі та гальштатською культурою залізного віку, вчені виявили могильник раннього залізного віку з кремацією, який містить деякі унікальні знахідки.

Одним із найбільш вражаючих знахідок є могила з кремацією, де збереглися добре збережені бронзові похоронні дари. Проте великим сюрпризом для дослідників стала знахідка рідкісних фрагментів текстилю. Під час експертного пошуку металевих артефактів археологи помітили дуже добре збережені залишки тканини, що стало першим археологічним свідченням про використання текстильних мішечків для поховання кремованих останків.

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Могильник раннього залізного віку у Гальштаті вже був відкритий у 1846 році, але нові розкопки здійснюються археологами NHM у рамках поточної кампанії розкопок. На думку дослідників, відкриттям чітко впізнаваної могильної ями є особливо важливим, оскільки в минулому ця територія була об'єктом досліджень, проте питання про спорудження могильників мало детального вивчення.

Поміж інших знахідок в могилі були ребристе наручне кільце, спіралі з тонкого дроту, бронзове лезо зі слідами дерев'яної ручки та шматок залізного свинцю, що ідентифікується як кріплення до пояса. Всі ці предмети були ретельно запаковані в могилу, і лише при розкритті вони були розглянуті й досліджені, що =дозволило знайти сліди текстилю на днищі спіральних дисків.

Дослідники вбачають у виявлених артефактах свідчення нової форми поховання, де кремовані останки поміщалися в текстильний мішок, а спіральні диски використовувалися як покривальні матеріали. Знамените використання текстилю в похованнях є важливим доповненням до наших знань про гальштатську культуру залізного віку.

Крім того, під час розкопок археологи також знайшли кістки тварин, що ймовірно слугували їжею для загробного життя, а також пошкоджені предмети, такі як бронзове лезо ножа та шматок листового заліза, що можуть бути символічними пожертвами. Ці знахідки свідчать про ритуальну значимість поховання та специфічні практики, пов'язані зі смертю.

Дослідження могильника залізної доби у Гальштаті все ще тривають, і археологи сподіваються отримати більше відповідей про життя і обряди гальштатської культури. Завдяки сучасним методам розкопок та документації, ці відкриття допоможуть розширити наше розуміння минулого і культурного спадку цього давнього народу.

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