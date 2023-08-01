У Балаклаві в Криму пролунав вибух: ймовірно горять склади окупантів ( фото, відео)

В тимчасово окупованому Севастополі 1 серпня пролунав потужний вибух. Місцеві повідомляють, що "гриб" було видно з центру міста.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

"У центрі Севастополя якийсь бабах, чути було навіть у Балаклаві. З центру Севастополя також видно "гриб" з диму", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: "Нищать росіян пекельним вогнем": Сирський показав роботу ЗСУ під Бахмутом (відео)

Крім того, є інформація про приліт у районі Сахарної Голови поблизу теплоелектростанції. Там же розташовані склади окупантів.

Телеграм-канали повідомляють, що поблизу, що у бік Ялтинського кільця поблизу Балаклави виїхала бригада пожежників з мигалками.

Зазначимо, що недалеко від Балаклави розташована одна з великих баз Військово-морського флоту Росії.

Осінтер Status-6 геолокував місце вибуху як військову частину 63876-Р – арсенал 758-го логістичного центру Чорноморського флоту РФ.

Нагадаємо, Маляр розповіла, скільки територій ЗСУ звільнили за контрнаступ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!