Найближчим часом Землю накриє потужна магнітна буря: остерігайтеся цього дня

Українцям варто остерігатися кількох небезпечних дат у березні. У цей час очікується низка потужних магнітних бур.

Найближчою небезпечною датою є 19 березня, коли варто особливо поберегти себе. Про це повідомляє meteoagent.com.

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Онлайн-прогноз зробили за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу.

Коли виникатимуть магнітні бурі у березні 2023

17-18 березня – низька сонячна буря.

19 березня – сильна сонячна буря.

– сильна сонячна буря. 20-21 березня – сонячна буря середньої інтенсивності.

– сонячна буря середньої інтенсивності. 22-25 березня – сонячна буря низької потужності.

– сонячна буря низької потужності. 26-27 березня – потужна сонячна буря.

– потужна сонячна буря. 28-31 березня – сонячна буря низької потужності.

Як магнітні бурі впливають на здоров'я

Сплеск на Сонці може спричинити погіршення самопочуття, мігрені, пригнічений настрій та загострення хронічних хвороб. Тому варто знати, як діяти в такому випадку. Оскільки магнітні бурі різної інтенсивності можуть впливати навіть на здорову людину.

У небезпечні дні треба поводитися наступним чином:

Правильно харчуватися та займатися спортом, робити зарядку, гуляти на свіжому повітрі.

Відпочивати та мати здоровий сон.

Пити звичайну воду, чай з трав. Відмовитися від кави, алкоголю та жирної/шкідливої їжі.

Уникати стресу та конфліктів.

Перевірити вміст домашньої аптечки на наявність необхідних ліків та звернутися до лікаря.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чому звичка регулярно їсти желе без цукру може покращити стан вашого організму. Воно містить незамінні амінокислоти, будівельні блоки білків, які можуть принести велику користь для організму.

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