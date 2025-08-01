У більшості областей очікується спокійна погода з комфортною температурою: прогноз в Україні на вихідні

Перші вихідні серпня в Україні обіцяють бути переважно спокійними та комфортними, завдяки дії зони підвищеного атмосферного тиску та відсутності активних фронтів. У більшості регіонів ночі стануть свіжішими, але денна температура залишиться в межах приємної літньої спеки.

У південній частині країни спека ще триматиметься — місцями до +33 °C. Така інформація з’явилася у прогнозі Українського гідрометеорологічного центру на 2–3 серпня.

У п’ятницю, 2 серпня, під впливом прохолодної маси повітря з північного заходу температура вночі у більшості областей опуститься. У центральних регіонах вона коливатиметься в межах +14…+16 °C, у західних буде ще прохолодніше — від +11 до +15 °C. У південних областях зберігається тепліша ніч — до +20 °C. Вдень температура здебільшого становитиме +25…+27 °C, але на півдні підніметься до +33 °C, а на сході буде трохи вище середньої.

Короткочасні дощі очікуються лише в Рівненській та Волинській областях. На решті території країни — сухо, з невеликою хмарністю, вітер слабкий, переважно змінних напрямків.

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У неділю, 3 серпня, зберігатиметься змінна хмарність. Ніч трохи тепліша, середня температура — близько +16…+18 °C, хоча на заході вона залишиться нижчою, а на півдні — вищою. Удень в окремих регіонах можливі короткочасні дощі: зокрема, на Львівщині, Закарпатті, Буковині, Прикарпатті та в Криму. У південних і частково центральних областях денна температура знову досягатиме +29…+33 °C, у решті регіонів — помірні +24…+28 °C.

Синоптикиня Наталія Діденко зауважила, що значних змін температурного фону в ці дні не передбачається, ймовірність опадів — мінімальна. Вона прогнозує переважно суху й сонячну погоду, а винятками можуть стати лише окремі дощі з грозами в Карпатському регіоні, на Рівненщині, а також у східних областях. У Києві вихідні будуть теплими, сонячними та без опадів — температура вдень очікується на рівні +26…+28 °C.

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