У Британії на фермі виявили залишки 2000-річного бенкету (фото)

Археологи, які проводили розкопки на місці будівництва автомагістралі поблизу Кембриджа, виявили велику яму, наповнену "сміттям" від спільного бенкету. Залишки датуються залізним віком, періодом з 800 року до нашої ери до 43 року нашої ери.

За словами дослідників, у ямі були знайдені кістки великої рогатої худоби, овець чи кіз. Про це пише MODESTO BEE.

Зазначається, що велика рогата худоба, вівці та свині були звичайними продуктами меню для людей у ​​залізну добу. Однак громадські бенкети призначалися для "особливих випадків або важливої ​​пори року".

У садибі поблизу Кембриджа, можливо, проводилися такі бенкети. Втім, бенкетній ямі було більше, ніж залишки їжі.

Археологи також знайшли великі посудини для приготування їжі, схожі на сучасну каструлю. Сліди підгорілості на зовнішній стороні каструль свідчать про те, що посудину "використовували для кип’ятіння супів і рагу на відкритому вогні".

Археологічні розкопки проводилися до будівництва автомагістралі А428. Будівельний майданчик знаходиться поблизу Кембриджа та приблизно в 60 милях на північний схід від Лондона.

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