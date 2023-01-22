У Британії виявили обезголовлені римські скелети 3-го століття: черепи лежали біля ніг (фото)

У Великій Британії, у Вінтрінгемі поблизу Сент-Неотса, Кембриджшир, виявили обезголовлені римські поховання. Експерти кажуть, що обезголовлені скелети датуються третім століттям нашої ери.

В 11 із 17 поховань їхні голови розташовані біля ніг. Про це пише BBC.

Зазначається, що археологи виявили поселення залізного віку, яке складалося з 40 круглих будинків і мережі доріжок і огорож, пов’язаних із сільськогосподарською діяльністю.

Команда Оксфордської археології також виявила римські монети, брошки, велику свинцеву кришку або блюдо та численні гончарні посудини. Знайдено також римську піч і велику кількість жорен, які використовувалися для розмелювання зерна.

За словами археологів, людей ретельно поховали, часто ховали з керамікою, а в одному випадку замість голови знайшли глиняний посуд.

Тепер фахівці почнуть аналізувати скелети з надією надати більше деталей про поховальні обряди, які використовувалися в цьому регіоні.

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