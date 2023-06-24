У Британії пара мільярдерів пропонує зарплату у $127 тисяч: який працівник їм потрібен

У Великій Британії американські мільярдери опублікували оголошення про пошук доглядальника для своїх двох собак. Вони пропонують кандидатам повний робочий день із зарплатою 127 227 доларів на рік.

Як повідомив представник агенції з пошуку обслуговуючого персоналу, собача няня має забезпечити "добробут, щастя та безпеку собакам".

Оголошення було опубліковане тиждень тому, однак вже майже 400 людей зголосилися йти доглядати за собаками.

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Стало відомо, що господарі собак живуть в районі Найтсбрідж у Лондоні. Вони хочуть, аби доглядальник постійно був із собаками та ставився до них з любов'ю та відповідальністю.

Як пише nypost.com, рекрутер Джордж Данн пояснив, що це перший випадок, коли агентство опублікувало вакансію няні для собак.

"Клієнти — це мільярдери, які шукають найкращих у своєму класі постачальників послуг, тому, коли справа доходить до їхніх собак, вони із задоволенням платять… Вони хочуть найкращого", – сказав він.

Рекрутер сказав, що доглядальник повинен буде стежити за всіма ліками собак і їхнім транспортуванням, коли господарі вирушатимуть на зустрічі. Окрім того, собача няня має розробити режим вправ із використанням "позитивних методів підкріплення для підтримки та покращення їх навчання". Данн відмовився назвати породу собак, за якими треба доглядати, однак додав, що особа, яка має намір подати заявку, повинна бути готова "працювати в ненормований робочий день, включаючи вечір, вихідні та святкові дні".

Натомість няня для собак отримає достойну зарплату та шість тижнів відпустки на рік, "однак це не точно".

"Є шість тижнів відпочинку на рік, але коли ви маєте справу з такими клієнтами, якщо вони захочуть поїхати до Монако завтра, ви летітимете на приватному літаку з цими собаками", — сказав Данн.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії залізнична компанія оголосила, що набирає 30 жінок-водіїв поїздів. Ця вакансія отримала відгуки від 28 000 потенційних кандидаток.

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