У Британії сімейна пара випадково знайшла у будинку картину, що коштує мільйони (фото)

Сімейна пара у Великій Британії, яка успадкувала старовинний 800-річний замок, знайшла в гостьовому крилі втрачену картину Джона Констебля вартістю до 2 мільйонів фунтів стерлінгів (2,5 мільйона доларів).

Як повідомляє DailyMail, картину зайшли у замку Кроуфордленд за 40 км від Глазго (графство Ейршир). Там наразі мешкають аристократ Саймон Кроуфорд і його дружина Адіті. Подружжя прагне продати це полотно, аби сплатити борги.

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Саймон Кроуфорд розповів, що наразі його родина володіє давнім маєтком, що розміщений на 242 гектарах землі. Проте величезні витрати на технічне обслуговування (понад 100 000 фунтів стерлінгів на рік) змушують подружжя значно економити. Тож сімейна пара сподівається, що гроші, вилучені з продажу цієї картини вони зможуть сплатити за утримання маєтку.

Власник маєтку каже, що мистецтвознавці вже оглянули картину й заявили, що вона може бути оцінена в 1-2 мільйони фунтів стерлінгів.

На цьому полотні зображено міст через водойму. Картина містить ім'я Констебля на рамі й назву "Старий міст через Ейвон".

Спочатку вважалося, що картина підробка. Вона протягом великого часу висіла на стіні гостьового флігеля в замку. Однак згодом експерти підтвердили її справжність. Вони сказали, що полотно написав англійський художник-романтик Джон Констебль.

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Саме спеціаліст з антикваріату Ронні Арчер-Морган був тим, хто дізнався, що мешканці замку "знайшли справжній скарб". Він повідомив, що за неї можна вторгувати чималі гроші.

Під час перебування в замку експерти з антикваріату також виявили лист, написаний Робертом Бернсом, гостем готелю, який забронював номер, підписаний Чарльзом Діккенсом, і картину художника Вільяма Марлоу. Ці речі вже продані за 19 000 фунтів стерлінгів, ними родина сплатила утримання замку.

Нагадаємо, у США під час проведення реконструкції старого будинку, збудованого у 1872 році, столяр натрапив на незвичайну приховану записку, що лежала прихованою протягом понад 45 років.

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