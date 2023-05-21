На честь ЗСУ Нацбанк випустив нові 10-гривневі монети: як виглядають

Національний банк України викарбував нові монети, присвячені Силам ЗСУ. Їхній номінал 10 гривень і вони будуть обіговими.

Як повідомила пресслужба НБУ, нова пам’ятна монета має назву "Сили підтримки Збройних Сил України". Вона ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року, однак має тематичний реверс.

Нову монету випущено аби увічнити подвиги підрозділів ЗСУ в національних грошах. Голова Національного банку Андрій Пишний зауважив, що Сили підтримки ЗСУ докладають чимало зусиль для боєздатності нашої армії та допомагають звільняти Україну від російських інтервентів.

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"Національний банк планує і надалі кілька разів на рік випускати обігові пам’ятні монети, які щодня перебуватимуть у готівковому обігу і щодня нагадуватимуть українцям про героїзм та подвиги військовослужбовців. Так, цього року має з’явитися ще дві подібні обігові пам'ятні монети, присвячені Збройним Силам України", – анонсував керівник Нацбанку.

"Нова пам’ятна монета "Сили підтримки Збройних Сил України" продовжує серію "Збройні Сили України". На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: "Завжди поруч". Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України. Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета "Сили підтримки Збройних Сил України" є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів", – пояснили в НБУ.

Нову монету виготовлено зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом, маса – 6,4 г, діаметр – 23,5 мм, тираж – 10 000 000 штук (у тому числі 500 000 штук – сувенірна продукція).

Нагадаємо, у лютому 2023 лютого в Україні з'явилася нова банкнота номіналом 20 гривень "ПАМ’ЯТАЄМО! НЕ ПРОБАЧИМО!".

Пропонуємо дізнатися, як виглядає монета, випущена НБУ для вшанування пам'яті Соломії Крушельницької.

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