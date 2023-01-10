У ДТЕК пояснили, чому почастішали відключення світла

В Україні почастішали відімкнення електроенергії. У компанії ДТЕК назвали декілька причин, серед яких, зростання дефіциту потужності.

Зокрема, йдеться про Київ та Київську область. Про це повідомили на каналі ДТЕК у Telegram..

Зазначається, що енергетики намагаються утримувати ситуацію в межах стабілізаційних графіків, однак дедалі частіше вони вимушені вводити додаткові обмеження. На це впливають:

російські атаки по об'єктах енергосистеми;

посилення холодів, через що люди користуються обігрівачами та збільшують навантаження на мережу;

промислові підприємства повертаються до роботи, збільшуючи споживання електроенергії.

"Все частіше в так звані "негарантовані години" (світло-сірий колір на графіках) диспетчерам доводиться обмежувати електропостачання для уникнення аварій. В так званій білій зоні – світло має бути у всіх споживачів", – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК закликали повідомляти операторів у випадках, коли електроенергії немає в години "білої зони" у графіку. Ймовірно, це викликано аваріями у будинку, або в мікрорайоні.

Зауважимо, у багатьох областях України 10 січня, починаючи з 10 ранку, ліміти на споживання електроенергії були перевищені. Через це енергетикам довелося вдатися до аварійних відключень.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком стабілізаційних відключень за посиланням.

Додамо, українські школярі розробили бота в Telegram, який сповіщатиме про наявність світла в будинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обов'язково повинно бути в кожній оселі на випадок тривалих блекаутів.

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