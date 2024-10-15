У двох областях України надають грошову допомогу ВПО на оренду житла: подробиці
Для допомоги родинам, що змушені були змінити місце проживання через військову агресію РФ, благодійна організація "Право на захист" у співпраці з Гуманітарним фондом для України (UHF) запускають програму фінансової підтримки на оренду житла для переселенців, які мешкають у Дніпропетровській та Вінницькій областях (з 24.02.2024 р.).
За умовами ініціативи, грошову допомогу можуть отримати громадяни України, що проживають у вказаних областях і відповідають хоча б одному з наступних критеріїв:
- Особи зі статусом ВПО, отриманим не раніше року тому;
- Переміщені особи, які живуть у тимчасових помешканнях (модульних містечках, гуртожитках, санаторіях тощо);
- Переселенці в приватному житлі, яким загрожує виселення (через зростання орендної плати, продаж житла, небезпеку для здоров'я чи життя);
- Сім'ї ВПО у тимчасовому житлі з ризиком виселення.
Про це пише НП.
Перевагу надаватимуть тим сім'ям, які мають намір покращити своє матеріальне становище впродовж півроку — знайти роботу, започаткувати бізнес тощо. Важливо також, щоб родини мали змогу оплатити оренду за перші два місяці, включно з послугами агента з нерухомості, якщо це потрібно.
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Як подати заявку на допомогу
Для отримання фінансової підтримки на оренду житла потрібно заповнити анкету за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKNaj0c0STizANnS_vhne3ou3BhAXCUQC9LZuFb6vDpNf-Q/viewform
У реєстраційній формі необхідно вказати:
- Повне ім'я;
- Номер для зв'язку;
- Теперішнє місце проживання;
- Склад родини;
- Соціальну категорію;
- Актуальні для вас критерії вразливості;
- Обґрунтування потреби у зміні житла.
Якщо ви відповідаєте вказаним критеріям, вас запросять на інтерв'ю для подальшої реєстрації. На зустріч потрібно принести документи, що підтверджують ваш статус.
Нагадаємо, згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.
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