У двох областях України надають грошову допомогу ВПО на оренду житла: подробиці

Для допомоги родинам, що змушені були змінити місце проживання через військову агресію РФ, благодійна організація "Право на захист" у співпраці з Гуманітарним фондом для України (UHF) запускають програму фінансової підтримки на оренду житла для переселенців, які мешкають у Дніпропетровській та Вінницькій областях (з 24.02.2024 р.).

За умовами ініціативи, грошову допомогу можуть отримати громадяни України, що проживають у вказаних областях і відповідають хоча б одному з наступних критеріїв:

Особи зі статусом ВПО, отриманим не раніше року тому;

Переміщені особи, які живуть у тимчасових помешканнях (модульних містечках, гуртожитках, санаторіях тощо);

Переселенці в приватному житлі, яким загрожує виселення (через зростання орендної плати, продаж житла, небезпеку для здоров'я чи життя);

Сім'ї ВПО у тимчасовому житлі з ризиком виселення.

Про це пише НП.

Перевагу надаватимуть тим сім'ям, які мають намір покращити своє матеріальне становище впродовж півроку — знайти роботу, започаткувати бізнес тощо. Важливо також, щоб родини мали змогу оплатити оренду за перші два місяці, включно з послугами агента з нерухомості, якщо це потрібно.

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Як подати заявку на допомогу

Для отримання фінансової підтримки на оренду житла потрібно заповнити анкету за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIKNaj0c0STizANnS_vhne3ou3BhAXCUQC9LZuFb6vDpNf-Q/viewform

У реєстраційній формі необхідно вказати:

Повне ім'я;

Номер для зв'язку;

Теперішнє місце проживання;

Склад родини;

Соціальну категорію;

Актуальні для вас критерії вразливості;

Обґрунтування потреби у зміні житла.

Якщо ви відповідаєте вказаним критеріям, вас запросять на інтерв'ю для подальшої реєстрації. На зустріч потрібно принести документи, що підтверджують ваш статус.

Нагадаємо, згідно з прогнозами уряду, в Україні середня зарплата у 2025 році зросте з 21,8 тисячі до 24,3 тисячі гривень. Це означає, що українці в середньому отримуватимуть на 10,5% більше у порівнянні з попереднім роком. Проте очікується, що інфляція складе приблизно 9,5%. В результаті, реальне зростання зарплат, з урахуванням підвищення цін, буде лише 1%.

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