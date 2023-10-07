В Єгипті знайшли гробницю, яка належала загадково зниклій дружині фараона Тутанхамона

В Долині царів поблизу Луксору розпочались археологічні розкопки гробниці, яка, можливо, належала Анхесенамон, дружині фараона Тутанхамона. Це захопливе відкриття сталося завдяки радарному скануванню місцевості в липні 2017 року. Вчені сподіваються, що ця поховальна споруда може стати однією з найбільш приголомшливих археологічних знахідок в Єгипті і розкрити таємницю зникнення цариці, про яку практично забули після смерті Тутанхамона. Після його смерті, вона вийшла заміж за жреця Айя, який став фараоном.

Про це пише ТСН.

Можливий вхід до гробниці Анхесенамон знаходиться на глибині 5 метрів, неподалік від місця поховання її другого чоловіка, фараона Айя, в Долині царів. Це розташування надає підстави полагоджувати, що тут дійсно могла бути похована загадкова цариця. Проте саме власник гробниці залишається невідомим.

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Історія Анхесенамон пов'язана з фараоном Тутанхамоном, вони одружилися, коли Тутанхамон був дуже молодий. Після його смерті, за деякими джерелами, Анхесенамон одружилася з жрецем Айєм і зробила його фараоном. Точна її роль у цьому шлюбі та чи був він здійснений за її бажанням залишаються предметом обговорення серед вчених. Після цього одруження зникли всі згадки про неї.

Археологи сподіваються, що знайдена гробниця належить саме Анхесенамон, і це може розкрити багато таємниць щодо її життя та історії. Крім того, існує надія, що гробниця залишилася непорушною,як і поховання фараона Тутанхамона було недоторканим до відкриття археологами в 1922 році.

Нагадаємо, в Індії знайшли гробницю віком 4000 років.

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