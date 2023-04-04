У Єгипті викопали черепаху віком 70 млн років (фото)

Археологи в Єгипті виявили останки річкової черепахи, якій може бути понад 70 мільйонів років. Спільна дослідницька група з Каїрського університету та Університету Нью-Веллі зробила відкриття в місті Харга в Західній пустелі країни.

Знайдена як майже повний панцир черепахи, ця тварина належала до виду, який жив у річках і прісній воді. Про це повідомляє Arab.news.

Зазначається, що відкриття відображає велике значення Західної пустелі в Єгипті, оскільки регіон містить багато скам’янілостей хребетних.

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"Це наукове відкриття є першим у своєму роді в Єгипті та Північній Африці", – додав Абдель Шаріф, декан наукового факультету Каїрського університету.

Знайдена скам’янілість має кілька характеристик, яких немає у подібних, виявлених в інших місцях світу. Члени команди працювали разом три роки, щоб виявити цей тип скам’янілостей.

Нагадаємо, раніше археологи розкопали гробницю майя поблизу Паленке в Чіапасі. Поховання, побудоване з кам’яних плит у стилі, якого раніше не було виявлено в Паленке.

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