В цей час вже формується мовлення: Вчені з'ясували, що чує дитина в утробі матері

Ті мирні місяці, які ми проводимо в утробі матері перед народженням, можуть бути періодом, під час якого ми розвиваємо навички слухання та мовлення, вказує нове дослідження від експертів з Університету Падуї в Італії. Дослідники виявили, що мозок новонароджених вже має певні адаптації до мови матері та її ритмів.

У рамках експерименту 33 новонародженим, віком від одного до п'яти днів, чули аудіозвіт про Золоту Завдовжки та Трьох Ведмедів, які були виконані французькою, англійською та іспанською мовами. За допомогою електродів, розташованих на голові, вони виявили, що мозкові патерни новонароджених змінювалися при прослуховуванні мовлення. Про це пише Sciense Alert.

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Зауважено, що під час відтворення французької мови було зафіксовано більше довгострокових мозкових хвиль, пов'язаних із сприйняттям та обробкою мовлення. Це свідчить про те, що навіть недовго після народження ми вже можемо розпізнавати та сприймати мову, яку чули ще в утробі матері.

"Ці результати надають найбільш переконливі докази того, що мовний досвід вже формує функціональну організацію дитячого мозку ще до народження", – пишуть дослідники у своєму звіті.

Дослідження також підкреслює можливість навчання дітей різних мов ще до їхнього народження. Навіть якщо ми здатні вивчати інші мови, відмінні від тієї, якою розмовляє мати, це свідчення про те, що навчання мови розпочинається задовго до моменту народження.

Дослідники вважають, що майбутні дослідження можуть розглядати вплив інших типів звуків, таких як музика, на мозок новонароджених, а також провести детальний аналіз нейронної активності в період після народження.

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