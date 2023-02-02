У лютому 2023 ці знаки зодіаку вступлять у відносини: більше не будуть самотні

Лютий обіцяє розквіт роману деяким знакам зодіаку. Планети та зірки допоможу знайти пару, яку ви давно хотіли.

За словами астрологів, чотири знаки зодіаку зустрінуть своє кохання протягом місяця. Якщо ви належите до одного із зазначених нижче знаків, ви перестанете бути самотнім.

Діва

З Венерою у вашому 7-му домі до 20 лютого ваш знак буде у світлі софітів. Весь час ви робили свою справу, залишали свій слід і вживали необхідних ініціатив, щоб покращити своє любовне життя. Зараз настав час насолодитися плодами ваших зусиль.

Прихильність, яку ви маєте, коли справа доходить до створення прекрасних стосунків, є заробленою. Все більше й більше тих, хто підійде до вас, зможе завоювати ваше серце і стояти поруч з вами.

Лев

Оскільки Венера залишається у вашому 8-му домі до 20-го числа місяця, ви побачите, що ваші шанси зростають. Ваш потяг до протилежної статі також зростає, і оскільки ви є об’єктом бажання для багатьох, не дивуйтеся, якщо ви налагодите тісніші контакти.

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Не те щоб вам це не сподобалося, адже ви захопитеся своїми сильними почуттями і хоча б якийсь час будете жити своєю казкою. Дуже ймовірні досить романтичні і любовні стосунки.

Скорпіон

Лютий піднімає ваші акції на біржі кохання до висот. До 20 числа вас чекає великий успіх. Багато кандидатів з’являться на вашому шляху, щоб зіграти важливу роль у вашому житті, тому тримайте очі відкритими.

Грайте, фліртуйте, розважайтеся і зовсім скоро ви знайдете собі пару. Не кажучи вже про Марс, який залишатиметься у вашому 8-му домі весь місяць, що підвищує ваше лібідо до висот і робить вас сексуально напруженими.

Терези

Венера з 20 лютого буде навпроти вас, а Юпітер стабільний і нерухомий, у вашому домі відносин, і принаймні ви побачите, що ваша популярність зростає, ставши центром уваги протилежної статі. Це принесе нове знайомства та контакти всіх видів.

Інтенсивний потяг дуже ймовірно закінчиться взаємним коханням і створенням стосунків із сильними елементами пристрасті. Також роман може навіть закінчитися шлюбом або спільним проживанням.

Нагадаємо, раніше астрологи поділилися любовним гороскопом на 2023 рік для першої половини зодіаку від Овнів до Дів, та для другої, від Терезів до Риб.

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