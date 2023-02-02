В феврале 2023 эти знаки зодиака вступят в отношения: больше не будут одиноки

Февраль сулит расцвет романа некоторым знакам зодиака. Планеты и звезды помогут найти пару, которую вы давно хотели.

По словам астрологов, четыре знака зодиака встретят свою любовь в течение месяца. Если вы принадлежите к одному из следующих знаков, вы перестанете быть одиноким.

Дева

С Венерой в вашем 7 доме до 20 февраля ваш знак будет в свете софитов. Все время вы делали свое дело, оставляли свой след и принимали необходимые инициативы, чтобы улучшить свою любовную жизнь. Сейчас пора насладиться плодами ваших усилий.

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Приверженность, которую вы имеете, когда дело доходит до создания прекрасных отношений, заработана. Все больше и больше подошедших к вам сможет завоевать ваше сердце и стоять рядом с вами.

Лев

Поскольку Венера остается в вашем 8-м доме до 20 числа месяца, вы увидите, что ваши шансы растут. Ваше влечение к противоположному полу также растет, и поскольку вы являетесь объектом желания для многих, не удивляйтесь, если вы наладите более тесные контакты.

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Не то чтобы вам это не понравилось, ведь вы увлечетесь своими сильными чувствами и хотя бы какое-то время будете жить своей сказкой. Очень вероятны романтические и любовные отношения.

Скорпион

Февраль поднимает ваши акции на бирже любви до высот. К 20 числу вас ждет большой успех. Многие кандидаты появятся на вашем пути, чтобы сыграть важную роль в вашей жизни, поэтому держите глаза открытыми.

Играйте, флиртуйте, развлекайтесь и совсем скоро вы найдете себе пару. Не говоря уже о Марсе, который будет оставаться в вашем 8-м доме весь месяц, что повышает ваше либидо до высот и делает вас сексуально напряженными.

Весы

Венера с 20 февраля будет напротив вас, а Юпитер стабилен и неподвижн, в вашем доме отношений, и по крайней мере вы увидите, что ваша популярность растет, став центром внимания противоположного пола. Это принесет новое знакомство и контакты всех видов.

Интенсивное влечение очень вероятно закончится взаимной любовью и созданием отношений с сильными элементами страсти. Также роман может даже закончиться браком или совместным проживанием.

Напомним, ранее астрологи поделились любовным гороскопом на 2023 год для первой половины зодиака от Овнов до Дев, и для второй, от Весов до Рыб.

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