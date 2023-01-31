У лютому очікуються затяжні та сильні магнітні бурі: календар небезпечних дат

У лютому 2023 року очікуються низка сильних та затяжних магнітних бур. Це може спричинити погіршення стану здоров'я у багатьох людей.

Магнітні бурі будуть середньої та сильної потужності. Meteoagent показав календар небезпечних дат – у ці дні краще бути обережним та зайвий раз не перевантажувати себе.

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Календар склали за допомогою супутникових систем NOAA, TESIS наукових міжнародних метеорологічних лабораторій світу.

Лютий розпочнеться одночасно зі спалахом на Сонці, що вдарить по магнітному полю Землі.

В які дні очікуються магнітні бурі

1 лютого – магнітна буря середньої потужності.

2 лютого – слабка магнітна буря.

3-6 лютого – дуже слабка магнітна буря, але відчутна для метеозалежних людей.

5 лютого очікується сильна магнітна буря. В цей час не варто займатися тяжкою роботою.

7-9 лютого — середня магнітна буря. Проводьте більше часу на свіжому повітрі

10 лютого — сильна магнітна буря. Цього дня старайтеся уникати стресових та конфліктних ситуацій, сильних фізичних навантажень. Потурбуйтеся про своє здоров'я.

11 лютого – дуже слабка магнітна буря.

12-13 лютого – магнітна буря середньої потужності.

14-18 лютого — слабка магнітна буря. У цей день постарайтеся відпочити.

19-21 лютого – сильна магнітна буря.

22-28 лютого – слабкі магнітні бурі чергуватимуться з дуже слабкими.

Сильні магнітні бурі будуть на позначці 4 – стільки становитиме їхній К-індекс (показник геомагнітної активності та класифікатор геомагнітної бурі, який описує відхилення магнітного поля Землі від норми протягом 3-годинного інтервалу. Його значення коливається від 0 до 9, де 9 – найвищий показник).

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку, призвести до технічних збоїв та погіршити стан здоров'я людей.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що у лютому Земля опиниться під впливом нових геомагнітних коливань. Магнітні бурі триватимуть 1 та 2 лютого, у період з 7 по 10, з 14 по 16, 22, 23 та 28 лютого. У перший день останнього місяця зими магнітна буря буде силою у чотири бали. Наступного дня її сила знизиться до 2 балів.

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