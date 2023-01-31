В феврале ожидаются затяжные и сильные магнитные бури: календарь опасных дат

В феврале 2023 ожидается ряд сильных и затяжных магнитных бурь. Это может привести к ухудшению состояния здоровья у многих людей.

Магнитные бури будут являться средней и сильной мощности. Meteoagent показал календарь опасных дат – в эти дни лучше соблюдать осторожность и лишний раз не перегружать себя.

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Календарь составил с помощью спутниковых систем NOAA, TESIS научных международных метеорологических лабораторий мира.

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Февраль начнется одновременно со вспышкой на Солнце, что ударит по магнитному полю Земли.

В какие дни ожидаются магнитные бури

1 февраля – магнитная буря средней мощности.

2 февраля – слабая магнитная буря.

3-6 февраля – очень слабая магнитная буря, но ощутимая для метеозависимых людей.

5 февраля ожидается мощная магнитная буря. В настоящее время не стоит заниматься тяжелой работой.

7-9 февраля – средняя магнитная буря. Проводите больше времени на свежем воздухе

10 февраля – сильная магнитная буря. В этот день старайтесь избегать стрессовых и конфликтных ситуаций, сильных физических нагрузок. Позаботьтесь о своем здоровье.

11 февраля – очень слабая магнитная буря.

12-13 февраля – магнитная буря средней мощности.

14-18 февраля – слабая магнитная буря. В этот день постарайтесь отдохнуть.

19-21 февраля – мощная магнитная буря.

22-28 февраля – слабые магнитные бури будут чередоваться с очень слабыми.

Сильные магнитные бури будут на отметке 4 – столько будет составлять их К-индекс (показатель геомагнитной активности и классификатор геомагнитной бури, описывающий отклонение магнитного поля Земли от нормы в течение 3-часового интервала. Его значение колеблется от 0 до 9, где 9 – самый высокий показатель).

Магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля Земли с разной интенсивностью, которое может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней. Такие события могут влиять на работу систем связи, привести к техническим сбоям и ухудшить состояние здоровья людей.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, что в феврале Земля окажется под влиянием новых геомагнитных колебаний. Магнитные бури продлятся 1 и 2 февраля, в период с 7 по 10, с 14 по 16, 22, 23 и 28 февраля. В первый день последнего месяца зимы магнитная буря будет силой в четыре балла. На следующий день ее сила снизится до 2 баллов.

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