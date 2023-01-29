Магнитная буря накроет Землю в начале февраля: сколько будет длиться и как повлияет на организм
По прогнозам ученых, февраль должен пройти спокойнее даже за январь. Уровень геомагнитной активности не будет превосходить средних характеристик. Однако количество магнитных бурь не такое уж малое. С первых чисел ожидается двухдневная волна.
В среду, 1 февраля, ожидается магнитная буря мощностью 4 балла, сообщает Meteoagent. С таким средним показателем она продержится до конца дня. А уже в четверг, 2 февраля, следует ожидать постепенное понижение интенсивности до 3 баллов. Окончательный спад до низкой геомагнитной активности произойдет в пятницу, 3 февраля, и продержится на таком уровне до конца недели.
Мощные вспышки могут повлечь за собой магнитные бури, которые будут оказывать влияние на ослабленные человеческие организмы. Наиболее уязвимыми считаются метеозависимые, пожилые люди и те, кто имеет хронические заболевания. Обычно люди жалуются на слабость, бессонницу, головную боль, боль в суставах и скачки давления.
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Важно вовремя заметить симптомы и обратиться к вашему врачу за консультацией. Однако если вы чувствуете, что симптомы проявляются очень слабо, то можете защитить свой организм, выполняя легкие ежедневные действия.
- Начинайте утро с легкой разминки, которую можно делать даже сидя в постели. Проконсультируйтесь со специалистом, какие элементы зарядки не навредят вашим суставам и мышцам. Разогретое тело даст вам уверенность в движениях на весь день.
- Старайтесь избегать стресса, совершайте в течение дня паузы и отдыхайте от рутинных дел.
- Дышите свежим воздухом. Выходите гулять на улицу, даже если это короткая прогулка вокруг дома. Нет возможности гулять – проветривайте помещение, в котором находитесь в течение дня.
- Пейте достаточное количество чистой воды без газа и старайтесь убрать из рациона кофе.
- Добавьте в ежедневное меню больше овощей и зелени. Насыщайте организм витаминами.
- Ложитесь спать в одно время. Заведите привычку ложиться всегда, например, в 22:45. Ваш организм привыкнет к новому графику и вы начнете высыпаться. Спите не менее 7 часов. Благодаря этому и утром будет вставать полегче.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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