У футуристичному стилі: KIA представила новий седан K8 (фото)

Південнокорейський автовиробник Kia представив оновлену версію свого флагманського седана K8. Автомобіль отримав суттєві зміни в дизайні екстер’єру та інтер’єру, а також нові технологічні рішення.

Зовнішність оновленого Kia K8 стала більш виразною та спортивною. Автомобіль відрізняється новими решітками радіатора, оригінальними краплеподібними фарами, світлодіодною смугою, що простягається по всій ширині передньої частини, та ефектними дисками коліс, пише de.motor1.

Вас також зацікавить: Коштує як однокімнатна в Києві: Ford представив електромобіль Mustang Mach-E GT (фото)

Задня частина також зазнала змін: нові ліхтарі та приховані вихлопні патрубки надають автомобілю більш сучасного вигляду. Варто зазначити, що довжина седана збільшилася на 35 мм і тепер становить 5050 мм.

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Салон Kia K8 також зазнав оновлення. Водій та пасажири оцінять нову передню панель, сучасний інформаційно-розважальний комплекс, зручний блок керування кліматом та стильне чотириспицеве кермо.

Вас також зацікавить: На український ринок виходить Mitsubishi L200 нового покоління: переваги моделі

Під капотом оновленого Kia K8 встановлюється 2,5-літровий бензиновий двигун потужністю 198 кінських сил. Для тих, хто шукає більш потужну версію, доступна модифікація з 3,5-літровим двигуном, що розвиває 300 кінських сил. Крім того, в модельній гамі присутня версія на скрапленому газі з потужністю 240 кінських сил.

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr Новий седан K8 від KIA. Джерело: kia.co.kr

Порівнюючи з оновленням Kia K8, варто згадати новину про китайський бренд Tank. Компанія готується випустити нову версію позашляховика Tank 400 з дизельним двигуном. Цей автомобіль отримає 2,4-літровий турбодизель потужністю 186 кінських сил. Його дебют очікується наприкінці серпня на автосалоні в Ченду.

Скільки коштує нова Kia K8

За базову модель доведеться викласти 27 300 доларів, а за флагманську вже від 37 800 доларів.

Раніше експерти з'ясували, які моделі авто розкуповують українці.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!