У Німеччині археологи знайшли рештки унікальної церкви 10 століття (фото)

У Німеччині під час розкопок поблизу Ервітте-Ейкело археологи знайшли залишки стародавньої церкви, побудованої з каменю. Знахідка датується 10 століттям.

Як повідомляє Аrkeonews, у 2021 році волонтер звернув увагу експертів LWL на концентрацію уламків вапняку на галявині струмка на схід від Ервітте. Того ж року під час огляду споруди було виявлено фундаменти кам’яної будівлі.

Після подальших розкопок у 2022 і 2023 роках стало зрозуміло: це останні залишки церкви з планом поверху, який є унікальним для Вестфалії.

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"Особливою несподіванкою знахідки є те, що письмові джерела про церкву повністю відсутні. Найдавніші повідомлення про поселення навколо Бахауе датуються 11 століттям. Однак тут згадується лише хутір "Остхем", а не церква", – пише видання.

Археологи повідомили, що церква була відбудована тут після того, як було знесено набагато давнішу садибу.

"Щоб точніше класифікувати й датувати будівлю церкви, ми покладаємося не лише на знахідки, а й на наукові результати", — сказав голова філії Ольпе, професор Майкл Баалес.

За його словами, керамічні знахідки, перші датування і порівняння з іншими планами поверхів наразі показують, що будівля датується приблизно 900 роком нашої ери.

Нововідкрита церква складається з великої зали розміром майже 9 метрів, до якої зі сходу примикає прямокутний хор. Незвичайним є додаткове приміщення на схід від хору, так звана верхівка хору. Це приміщення могло бути сплановано як каплиця або місце поховання.

Нагадаємо, в Іспанії робітник знайшов поміж водопровідних труб рідкісні артефакти, яким 2500 років.

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