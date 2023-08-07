У Німеччині знайдено вхід у печеру, у яку ніхто не заходив протягом 16 тисяч років (фото)

Дослідники повідомляють, що вони виявили вхід до печери льодовикового періоду поблизу Енгена, Німеччина, куди ніхто не заходив 16 000 років. Хоча печера була відома археологам ще з 1970-х років, досі не було знайдено вхід до неї.

Видання Arkeonews повідомляє, що у ті часи коли будували каналізацію, то у стелі печери випадково пробили отвір, але далі печеру не досліджували.

Нові розкопки почалися у 2021 році, і протягом шести тижнів роботи археологи зібрали більше даних, але оригінальний вхід до печери залишився невідкритим.

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Печера набагато більша, ніж вважалося раніше, як виявили дослідники під час геофізичних вимірювань підземелля у квітні цього року, які проводилися у співпраці з Гейдельберзьким університетом. Вважається, що її висота становить кілька метрів, а глибина — двадцять метрів. Групі дослідників вдалося знайти вхід до печери, який раніше був під землею.

Доктор Івонн Тафельмаєр з Тюбінгенського університету описує знахідку як сенсацію. За його словами, знайти ділянку, яку дослідники майже не досліджували, — рідкість.

"Нова знахідка належить до цілої серії печер у так званому парку Льодовикового періоду біля Енгена. Тут також є печера Гнірс і відомий Петерсфельс, також місце пізнього льодовикового періоду та популярне місце для походів сьогодні. Вік Петерсфелів приблизно від 13 000 до 15 000 років. Дивовижні знахідки з останнього льодовикового періоду вже були зроблені, коли його виявили. Археологи тепер сподіваються на те саме від нової великої печери", – зазначив він.

Тафельмаєр додав, що вчені ще не знають, чи є там залишки поселень пізнього льодовикового періоду, однак вони сподіваються знайти кам’яні знаряддя праці, можливо, ювелірні вироби та предмети мистецтва.

Вхід до печери досі закритий товстим шаром землі. Наразі досліджується земля, яка закриває вхід у печеру. Найближчим роком дослідники хочуть проникнути всередину печери.

Щоб уникнути будь-яких руйнувань сторонніми особами, було вирішено залишити вхід закритим до наступного року, коли експерти дослідять внутрішній простір печери.

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