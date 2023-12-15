У Німеччині знайшли середньовічну табличку з 'прокляттям диявола' (фото)

Археологи виявили прокляття диявола, написане на табличці 15 століття в Ростоку, Німеччина. Відкриття було зроблено під час будівельних робіт для розширення ратуші Ростока, де розкопки середньовічної вигрібної ями виявили непомітний шматок згорнутого свинцю.

Історичні записи свідчать про те, що колись на цьому місці знаходився двосхилий будинок 14-го століття, описаний як "один із найкрасивіших у своєму роді у всій Північній Німеччині", пише heritagedaily.

Після розгортання головної частини слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith" стали розбірливими, спрямовуючи диявольське прокляття на жінку з ім’ям Талеке та чоловіка з ім’ям Хінрік (Генріх).

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Текст написаний чорним письмом, також відомим як готичний мінускул або текстура, який використовувався по всій Західній Європі з 12-го до 17-го століття.

Таблички з прокляттями були поширені в давнину під час греко-римського періоду. Прокляття, написані на тонких аркушах свинцю (згорнутих), використовувалися, щоб попросити богів, духів або померлого вчинити певну дію щодо людини чи предмета або змусити вплив на ціль прокляття.

За словами дослідників, знахідка в Ростоку неймовірно рідкісна, особливо із заклинанням на адресу бельзебука (Вельзевула), іншої назви Диявола (Сатани). Згадка Беріта в проклятті стосується Баала Беріта, якого рабинська традиція також прирівнює до Вельзевула, Володаря мух.

Зазначається, що розкопки також виявили залишки підвалів і фундаментів, датованих 16-м і 17-м століттями, сліди колишнього водного шляху та блакитну чашу 15-го століття з блискучим посудом, яка походить з Валенсії в Іспанії.

Нагадаємо, десятки мумій дітей та немовлят викопали у Перу.

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