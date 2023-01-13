У Німеччині випадково розкопали давній 'Колодязь бажань' з ритуальними інструментами (фото)

У Німеччині під час будівельних робіт випадково натрапили на стародавню знахідку. У місті Гермерінг (адміністративний округ Верхня Баварія) було знайдено обшитий деревом колодязь з ритуальними предметами.

Як повідомило Державне управління охорони пам'яток Баварії, цей "Колодязь бажань" глибиною близько п'яти метрів може мати відношення до бронзового віку. Попередньо, його вік може становити 3000 років.

Науковці, які досліджували знахідку, знайшли на дні колодязя бронзові шпильки для одягу, металеві спіралі, зуб невідомої тварини, загорнутий у метал. Також там було знайдено понад 70 керамічних посудин – це і прикрашені миски, й кубки та горщики.

Археологи кажуть, що такий тип посуди зазвичай зустрічається в похованнях середньої бронзової доби. Їх в давнину використовували як могильний інвентар. Оскільки жодна з посудин не була ушкоджена, науковці вирішили, що ці предмети обережно здали на зберігання ритуально.

Представник Державного управління охорони пам’яток Баварії Матіас Пфейл у коментарі Heritage Daily зауважив: "Навіть сьогодні у фонтанах є щось магічне для багатьох людей. Вони кидають монети в надії, що їхні бажання виконаються. Ми не можемо пояснити, якими мотивами керувалися наші предки 3000 років тому, ритуально підносячи коштовності та інші цінні подарунки. Але можна припустити, що вони були задумані як жертвоприношення заради доброго врожаю".

Видання зазначає, що розкопки в Гермерінгу тривають з 2021 року. З того часу було виявлено приблизно 13 500 археологічних знахідок і понад 70 інших колодязів, переважно періоду бронзи та раннього середньовіччя.

Раніше, на заході Туреччини під час розкопок в районі римських мостів, археологи розкопали унікальні кам'яні голови грецьких богів та майже цілу статую.

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