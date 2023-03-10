У ГУР назвали кількість ракет 'Кинджал', які залишилися у рф

За попередніми даними, під час масованої ракетної атаки 9 березня, окупанти використали шість дороговартісних гіперзвукових ракет типу "Кинджал", які несуть літаки МіГ-31К. У Головному управлінні розвідки розповіли, скільки таких ракет залишилося на росії.

За словами Андрія Юсова, зараз рф може мати понад 40 таких ракет. Про це він сказав у ефірі телемарафону.

Представник ГУР додав, що "Кинджали" не можуть збивати засоби протиповітряної оборони, які є в Україні. Водночас ракет для ЗРК С-300 у росіян тисячі, їх ворог не шкодує.

"Якщо ми говоримо про "Кинджали", то мова про десятки. Цього озброєння у росії не так багато, як застарілих систем С-300, яких у них тисячі. Тут ідеться, скажімо, про понад 40", – розповів Юсов.

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Своєю чергою речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні до 20 ракет "Кинджал". Він додав, що зараз не можна точно сказати, що 9 березня окупанти використали шість "Кинджалів".

"Зараз, за даними ГУР, у росіян трохи більше пів сотні таких ракет. А якщо відмінусувати ці 6, то вже менше", – сказав Ігнат.

Він додав, що рф не може виробляти нові ракети "Кинджал" швидко.

Нагадаємо, зранку 9 березня в Україні пролунала масштабна повітряна тривога, після якої в різних областях чули вибухи.

За даними Генерального штабу, росія запустила по українській енергетичній інфраструктурі сьогодні 81 ракету та 8 дронів, 34 ракети та 4 БПЛА було знищено Силами оборони України.

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