У ГУР повідомили, чим потопили корабель чф рф 'Сергій Котов' і назвали його вартість

Головне управління розвідки Міноборони офіційно підтвердило знищення російського патрульного корабля "Сергій Котов" в тимчасово окупованому Криму.

ГУР повідомляє: "У ніч з 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР МО України "Group 13" атакував патрульний корабель чорноморського флоту рф "Сергій Котов".

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Зазначається, що місія відбулась у співпраці з Військово-Морськими Силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

"Внаслідок удару морськими дронами "Magura V5" російський корабель проєкт 22160 "Сергій Котов" зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження "Котова" відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки", – повідомила українська розвідка.

У ГУР назвали й вартість потопленого корабля – близько 65 мільйонів доларів.

Нагадаємо, 1 березня поблизу Авдіївки Сили оборони знищили штурмову групу з понад 30 окупантів та стільки ж їхньої техніки.

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