У Херсоні 13-річний хлопчик двічі потрапив під обстріл росіян на новорічні свята: його евакуювали до Миколаєва

Ракетний удар по Херсону 31 грудня та 1 січня - удар по лікарні в Херсоні - фото - війна в Україні

На новорічні свята 13-річний Ярослав з Херсону двічі потрапив під російський обстріл. Вперше це сталось 31 грудня, коли він повертався додому. Вдруге – 1 січня, коли окупанти обстріляли лікарню, у якій перебувала поранена дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram. Він зауважив, що хлопчика евакуювали до Миколаєва, де лікарі борються за його життя.

"31 грудня, лічені години до Нового Року, – росіяни атакують Наддніпрянське, що поблизу Херсона. Братик і сестричка, які в той момент поверталися додому, потрапили під обстріл. Хлопчика у важкому стані доставили до лікарні, де лікарі буквально витягли його з того світу", – розповів Янушевич.

За його словами, у перші хвилини Нового 2023 року, 1 січня, російська армія здійснила атаку на Херсонську обласну дитячу клінічну лікарню. У цей момент 13-річний Ярослав перебував в реанімаційному відділенні. У палаті, в якій лежала дитина у вкрай важкому стані, вибило вікна.

Наразі дитину відвезли до Миколаєва. Там лікарі роблять все можливе, аби врятувати життя маленького Ярослава.

"Через кривавий "руський мир" дитина, яка в ці свята мала радісно розпаковувати подарунки та загадувати бажання, зустріла Новий рік на операційному столі під ворожими обстрілами", – зазначив Янушевич та наголосив, що росіяни намагалися вбити невинного 13-річного хлопчика. Росія заслуговує на трибунал.

Також очільник Херсонської ОВА показав наслідки ворожого обстрілу обласної лікарні.

Ракетний удар 1 січня по Херсонській обласній дитячій лікарні - наслідки ракетного удару по Херсону

Ракетний удар 1 січня по Херсонській обласній дитячій лікарні - наслідки ракетного удару по Херсону

Ракетний удар 1 січня по Херсонській обласній дитячій лікарні - наслідки ракетного удару по Херсону

Ракетний удар 1 січня по Херсонській обласній дитячій лікарні - наслідки ракетного удару по Херсону

Ракетний удар 1 січня по Херсонській обласній дитячій лікарні - наслідки ракетного удару по Херсону

Ракетний удар 1 січня по Херсонській обласній дитячій лікарні - наслідки ракетного удару по Херсону

Ракетний удар 1 січня по Херсонській обласній дитячій лікарні - наслідки ракетного удару по Херсону

Ракетний удар 1 січня по Херсонській обласній дитячій лікарні - наслідки ракетного удару по Херсону

Нагадаємо, що вдень 31 грудня, напередодні Нового року, країна-терористка завдала масованого ракетного удару по Україні. "Прильоти" були у Києві, Хмельницькому, Миколаєві, Харкові, Запоріжжі.

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