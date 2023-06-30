На Херсонщині бійці ЗСУ змусили росіян на човні 'літати' (епічне відео)

Під час деокупації Херсонської області бійці Збройних сил України вистежили з дрона росіян, що плавали на човні. Це сталося на Олешківському напрямку.

Спочатку наші захисники атакували човен ворога з трьома окупантами на борту з дрона. Коли росіяни попадали у воду, пролунали нові вибухи.

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Російські бойовики попадали у воду, а коли намагалися знову залізти у човен, українські бійці атакували їх повторно, проте вже з землі. Після вибухів один з окупантів, що ховався біля берега, злетів у повітрі та приземлився на огорожу.

Цей інцидент потрапив на відео. Воно вже стало вірусним у мережі.

Зазначається, що це було знищення російської диверсійно-розвідувальної групи десь на берегах Дніпра під Херсоном.

За непідтвердженою інформацією, ліквідацією трьох диверсантів займалися бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців (72 ОМБр).

Нагадаємо, днями українські військові зі складу Центру спецоперацій "А" СБУ ліквідували 50 одиниць російської техніки. А спільно з артилеристами ЗСУ, спецпризначенці додатково уразили 25 одиниць техніки, п'ять складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, чотири вогневі позиції та ще 200 окупантів.

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