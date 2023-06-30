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Війна в Україні

На Херсонщині бійці ЗСУ змусили росіян на човні "літати" (епічне відео)

Билім Олена

На Херсонщині бійці ЗСУ змусили росіян на човні 'літати' (епічне відео)

Під час деокупації Херсонської області бійці Збройних сил України вистежили з дрона росіян, що плавали на човні. Це сталося на Олешківському напрямку.

Спочатку наші захисники атакували човен ворога з трьома окупантами на борту з дрона. Коли росіяни попадали у воду, пролунали нові вибухи. 

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Російські бойовики попадали у воду, а коли намагалися знову залізти у човен, українські бійці атакували їх повторно, проте вже з землі. Після вибухів один з окупантів, що ховався біля берега, злетів у повітрі та приземлився на огорожу.

Цей інцидент потрапив на відео. Воно вже стало вірусним у мережі.

Зазначається, що це було знищення російської диверсійно-розвідувальної групи десь на берегах Дніпра під Херсоном.

За непідтвердженою інформацією, ліквідацією трьох диверсантів займалися бійці  72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців (72 ОМБр). 

Нагадаємо, днями українські військові зі складу Центру спецоперацій "А" СБУ ліквідували 50 одиниць російської техніки. А спільно з артилеристами ЗСУ, спецпризначенці додатково уразили 25 одиниць техніки, п'ять складів з боєприпасами, 15 фортифікаційних споруд, чотири вогневі позиції та ще 200 окупантів.

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