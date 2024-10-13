В Єрусалимі знайдено докази завоювання Святої землі ассирійцями (фото)

У ході нових розкопок в Єрусалимі археологи виявили переконливі докази масштабної військової кампанії ассирійців проти Юдеї у VIII столітті до нашої ери. Зруйнована адміністративна будівля, яка колись служила центром збору податків за часів царя Єзекії, стала ключовим свідченням цього історичної події.

За даними вчених, ассирійські війська, очолювані царем Сеннахерибом, не лише захопили значну частину Юдеї, але й здійснили облогу Єрусалиму. Хоча їм не вдалося повністю підкорити місто, ассирійці залишили незабутній слід у вигляді зруйнованих будівель та зміненої системи оподаткування, пише Live Science.

"Руйнування будівлі було не просто актом вандалізму, а скоріше політичною заявою", - зазначають археологи. Ассирійці свідомо перетворили колишній центр економічної могутності Юдеї на руїни, демонструючи таким чином свою перемогу та встановивши новий порядок.

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Знайдені під час розкопок артефакти. Джерело: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority Знайдені під час розкопок артефакти. Джерело: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Знайдені під час розкопок артефакти. Джерело: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority Знайдені під час розкопок артефакти. Джерело: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Знайдені під час розкопок артефакти. Джерело: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority Знайдені під час розкопок артефакти. Джерело: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority

Цікаво, що після відходу ассирійців місцеві жителі відбудували зруйновану будівлю і почали знову використовувати її для збору податків, але вже на користь ассирійського царя. Цей факт свідчить про те, що Юдея, попри спротив, була змушена визнати свою залежність від могутньої Ассирійської імперії.

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