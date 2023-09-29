В Йорданії виявили можливий тронний зал царя Ірода

У фортеці на узбережжі Мертвого моря в Махероні, Йорданія, було виявлено тронний зал царя Ірода, де пройшов той відомий епізод, коли принцеса Соломія танцювала та зажадала голову Іоанна Хрестителя.

Про це пише Haaretz.

Згідно з біблійськими оповіданнями, Ірод Антипа привів Іоанна Хрестителя в Махерон у ланцюгах та вбив його. Під час святкування дня народження Ірода, його падчерка принцеса Соломія влаштувала танець. Він був так вражений її виступом, що пообіцяв їй виконати будь-яке її бажання.

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Згідно з Євангелієм, за порадою матері, Соломія попросила голову Іоанна Хрестителя.

Ірод відчув сум та обурення, але не міг порушити свою обіцянку і велів відрубати голову Іоанна у темниці. Його голову подарували дівчині, і вона передала її своїй матері.

Недавні археологічні розкопки, проведені командою угорських францисканців під керівництвом професора Гіза Вереша, виявили основи трону Ірода. Перший рівень підлоги був втрачений, але археологи підозрюють, що трон розташовувався на піднятому майданчику, до якого можна було піднятися по сходах.

Нагадаємо, в Юдейській пустелі виявили унікальний візантійський псалом.

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