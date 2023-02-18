В Іраку розкопали таверну, якій 5000 років, та знайшли давній рецепт пива

Археологи з Університету Пенсільванії та Університету Пізи проводили розкопки в Іраку та знайшли стародавню таверну в руїнах Лагаша. Це на північному сході від міста Насірія, яке було одним із перших міських центрів шумерської цивілізації стародавнього Іраку.

Цій знахідці близько 5000 років. Як повідомляє CNN, тисячі років тому цей заклад відвідували, щоби випити пива та закусити його рибою.

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Під час розкопок археологи знайшли примітивну холодильну систему, велику піч, лавки для відвідувачів та близько 150 глиняних тарілок. Також знайдено кістки риб та тварин.

Науковці додали, що при розкопках знайдено й "рецепт пива на клинописних табличках".

Тепер археологи мають намір дізнатися якнайбільше про заняття людей, які приходили в таверну приблизно в 2700 до н.е. Вони сподіваються охарактеризувати рід занять людей, які жили у цьому великому місті, але не були елітою.

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