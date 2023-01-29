В Ірані другу ніч лунають вибухи та сильна пожежа (фото, відео)

Вибухи в Ірані 29 січня Мехабад - що відомо - фото та відео

В Ірані знову чутно вибухи. У мережі з'явилися фото та відео, що це підтверджують.

Іранські ЗМІ повідомляють про вибухи у місті Мехабад та в місті Абу Камаль, що на кордоні Іраку та Сирії. Офіційної інформації від влади Ірану поки немає.

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Також зазначається, що невідомі літаки завдали авіаударів по 6 машинах КВІР (військова колона) біля м. Абу Камаль на кордоні Іраку та Сирії.

Ізраїльський державний канал Kan 11 повідомив, що атака була спрямована на колону з 25 іранських вантажівок у районі Абу-Камаль на іраксько-сирійському кордоні.

Також повідомляють про вибухи в штаб-квартирі Стражів Ісламської революції.

Нагадаємо, що вночі на 29 січня в Ірані безпілотники атакували склади, авіабази та заводи з виробництва боєприпасів, потужні вибухи лунали і в самому Тегерані, столиці країни.

У Міністерстві оборони Ірану підтвердили лише атаку БПЛА на завод з виробництва боєприпасів в Ісфахані.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав наслідки для Ірану, якщо він продовжить допомагати росії у війні проти України.

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