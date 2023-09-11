В Ірландії виявили ймовірне місце поховання 'отця Різдва', святого Миколая Мирлікійського

Увага в Ірландії зосереджена на старовинному місті Ньютаун Джерпойнт, де, за легендою, можливо поховано Святого Миколая Мирлікійського, відомого як Санта-Клаус. Місто опустіло після епідемій і війн у 17 столітті та стояло покинутим понад 300 років.

Про це повідомляє The Sun.

Єдиними мешканцями є Мейв і Джо О'Коннеллі, власники Джерпойнт Парку, який є культурною спадщиною та включає 27 будівель, включаючи старовинний будинок суду, вовняну фабрику та пивоварню. Однак основною таємницею є можливе місцепоховання Святого Миколая.

Миколая Мирлікійського пов'язують із стародавнім містом Міра в Греції, де він був відомий як "батько" Різдва, творив чудеса та дарував подарунки бідним. Спочатку його поховали в Мірі у 343 році, але нормандські паломники під час хрестових походів викрали його останки. Частина кісток, за чутками, потрапила до Ірландії та була захована в Джерпойнті - одному з центрів християнства у середньовіччі.

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Існує спірність та сумніви серед місцевих щодо цієї історії, проте щороку тисячі туристів приїжджають до Джерпойнта, щоб побачити місце, де, можливо, поховано Санта-Клауса. Місто старається підтримувати інтерес до цієї легенди, пропонуючи тематичні екскурсії та інші розваги для відвідувачів. Парк Джерпойнт розташований недалеко від міста Кілкенні і легко доступний з аеропортів Дубліна або Шаннона.

Зазначається, що крім Джерпойнта, існують інші місця, де, за легендами, можуть бути поховані останки Санта-Клауса, такі як Анталія в Туреччині та Барі в Італії.

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