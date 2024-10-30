В Іспанії через масштабну повінь загинули 50 людей: вода все зносить на своєму шляху (відео)

Сильні дощі, які обрушилися на південні та східні регіони Іспанії 29 жовтня, спричинили повені та стали причиною загибелі щонайменше 51 людини. У країні скасовано авіарейси, а також призупинено рух залізничного транспорту.

За інформацією координаційного центру МВС Іспанії, з 29 жовтня від повені загинула 51 людина, наразі триває ідентифікація загиблих. Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

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У Валенсії десятки людей змушені були провести ніч у вантажівках, легкових автомобілях, на дахах магазинів та автозаправок, верхівках мостів або в заблокованих транспортних засобах, очікуючи на евакуацію.

Через сильні зливи та поривчастий вітер 12 літаків, які мали приземлитися у Валенсії, були направлені в інші міста, а 10 рейсів скасовано.

Національна залізнична компанія ADIF зупинила рух швидкісних поїздів між Мадридом і портовою Валенсією. Крім того, у регіоні Андалусія зійшов із рейок швидкісний потяг із 276 пасажирами, на щастя, ніхто не постраждав.

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