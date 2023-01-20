В Італії поліція розшукує підсанкційного російського олігарха Мазепіна та його яхту

Італійська поліція розшукує російського підсанкційного олігарха Дмитра Мазепіна та його яхту. Правоохоронці підозрюють, що він міг повернутися на росію.

Своєю чергою 22-метрову суперяхту "Aldabra" Мазепін міг перегнати до Тунісу. Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що Мазепін подав заявку на оренду приморської вілли у тосканському курортному містечку Форте-дей-Мармі. Його яхта зникла ще влітку 2022 року з порту Савони на Лігурійській Рив'єрі, де мала б базуватись.

Уточнюється, що вартість яхти оцінюють в суму від 700 тисяч до одного мільйона євро. В березні 2022 року її конфіскували внаслідок санкцій проти росії.

Яхта була пришвартована в порту Ольбії, втім, за декілька годин до того, як вдалось довести що її власник російський олігарх під санкціями, корабель зник.

Нагадаємо, раніше АРМА передала дев'ять російських кораблів в управління українському підприємству. Загальна вартість кораблів, які належали підприємствам рф, становить понад 532 мільйони гривень.

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