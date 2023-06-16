В Ізраїлі знайшли рідкісний амулет віком 3000 років із зображенням скарабея та кобри

На місці проведення археологічних розкопок Ізраїлі група туристів знайшла рідкісний єгипетський амулет, віком 3000 років. Скарабей вважався священним у Стародавньому Єгипті, вони шанували його як втілення бога-творця.

Про це повідомляє Оxu.az.

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Саме цей знайдений амулет є надзвичайно рідкісним: таких у світі лише три. Два інших знайшли у Лівані та Єгипті.

Його унікальність полягає в тому, що зовні він має вигляд звичайного жука-скарабей. А з середини на комасі зображено давньоєгипетський посуд, який використовувався для лиття богам, по обидва боки якого зображені кобри.

Нагадаємо, в Перу знайшли фреску з зображенням бога-павука віком 3200 років.

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