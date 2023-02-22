У Кабміні анонсували підвищення тарифу на електроенергію та розповіли, до чого готуватися

Радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко анонсував підвищення тарифів на світло для населення. Ціни на електроенергію мали переглянути ще навесні 2022 року, однак від цього відмовилися через повномасштабну війну.

Втім, внаслідок кризової ситуації в енергетичній системі України, тарифи планують збільшити до ринкових. Про це Бойко повідомив у коментарі для "Апострофа".

Зазначається, що зараз Кабмін розглядає декілька концепцій збільшення вартості світла для побутових споживачів. Найбільш радикальний варіант пропонує встановлення повністю ринкових цін.

Читайте також: Аналітики спрогнозували, як зросте комуналка у 2023 році в Україні

“Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий від реальної ціни енергії. Навесні одну зі стратегій доведеться затвердити, інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться", – пояснив він.

Радник глави уряду додав, що вирівняти підвищення тарифів можна буде за допомогою монетарних субсидій для незахищених верств населення.

Таким чином, держава сподівається пом’якшити наслідки підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів під час воєнних дій.

“Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше, і при цьому дозволить захистити громадян з низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть", – резюмував чиновник.

Нагадаємо, що Україна витрачає чималі кошти на відновлення критичної інфраструктури та об'єктів енергетики. Тому українці починають вдаватися в питання: чи зростуть тарифи на комунальні тарифи у 2023 році.

Фахівці рекомендують, щоб не витрачати більше грошей на опалення, встановити газові лічильники, якщо ви цього ще не зробили. Тоді ви будете сплачувати лише за спожите паливо.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!