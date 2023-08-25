У Каховці після потужного прильоту по базі окупантів в небо здійнявся чорний гриб (фото)

У Каховці Херсонської області увечері 25 серпня пролунав потужний вибух. Місцеві повідомляють, що сталося влучання у базу, де розміщувалися російські окупаційні війська.

Після вибуху над місцем прильоту помітно чорний дим. Про це повідомив Телеграм-канал monitor.

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У соцмережах місцеві мешканці пишуть, що "приліт" стався по скупченню російських окупантів біля підприємства ГрінТім.

Детальної інформації про вибухи поки немає. Також невідомо, чи є серед російських солдатів поранені, чи загиблі.

Довідково: Каховка розташована на лівому березі Херсонської області за 100 км від Херсона.

Підприємство ГрінТім, яке до окупації займалося овочесховищами, розташоване на південному заході Каховки за адресою Чаплинське шосе, 7.

Нагадаємо, Сили Оборони України відкрили вогонь по російському літаку в Чорному морі.

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