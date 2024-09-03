У яких містах України здійснюють виплати під час мобілізації та скільки

Українська держава забезпечує комплексну підтримку військовослужбовців, зокрема, мобілізованих громадян. Крім забезпечення військовою формою та спорядженням, передбачені різноманітні фінансові стимули.

Про це йдеться в Законі України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".

Одноразова фінансова допомога від місцевої влади

Багато українських міст додатково до державних виплат надають одноразову грошову допомогу своїм мобілізованим мешканцям. Розмір такої допомоги може суттєво відрізнятися залежно від населеного пункту.

Приклади:

Київ – 30 тис. грн



Одеса – 20 тис. грн



Богодухівська громада Харківської області – 50 тис. грн



Чернігів – 15 тис. грн



Івано-Франківськ – 50 тис. грн (передова), 20 тис. грн (інші)



Тернопіль – 10 тис. грн (безпосередня участь у бойових діях)

Додаткові виплати за виконання спеціальних завдань

Окрім основного грошового забезпечення, військовослужбовці ЗСУ мають право на додаткові виплати, визначені Постановою Кабінету Міністрів № 168. Розмір таких виплат залежить від характеру виконаних завдань:

30 тис. грн: для військових, які беруть участь у бойових діях.

для військових, які беруть участь у бойових діях. 50 тис. грн: для військових, які виконують бойові завдання у складі штабів і командування.

для військових, які виконують бойові завдання у складі штабів і командування. 70 тис. грн (одноразово за 30 днів): за виконання бойових завдань у першому ешелоні, на тимчасово окупованих територіях або території РФ.

за виконання бойових завдань у першому ешелоні, на тимчасово окупованих територіях або території РФ. 100 тис. грн: для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій, або проходять лікування після поранень, або потрапили в полон.

Важливо: Розмір виплат пропорційний часу виконання завдань.

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Премії для військовослужбовців

Крім основного грошового забезпечення та додаткових виплат, військовослужбовці можуть отримувати премії. Розмір премій залежить від:

Військового звання

Займаної посади

Тривалості та інтенсивності виконання службових обов’язків

Специфіки та рівня секретності завдань

Детальніше про виплати

Для отримання більш детальної інформації про виплати та порядок їх нарахування, військовослужбовці можуть звернутися до свого командира або до бухгалтерії військової частини.

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