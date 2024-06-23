У яких випадках ТЦК можуть повторно направити повістку: пояснення адвоката

Згідно з новими правилами мобілізації, Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають право повторно надсилати повістки.

Про це повідомила адвокат Катерина Аніщенко в етері Еспресо. Вона зазначила, що відповідно до закону про мобілізацію, якщо військовозобов'язаний не з'явився у ТЦК у визначений час, відмовився від отримання повістки, або повістка повернулася з відміткою про відмову або відсутність адресата, ТЦК мають право повторно відправити таку повістку.

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"Повторна повістка буде належним чином оформлена і вважатиметься надісланою на адресу задекларованого місця реєстрації або проживання військовозобов'язаного", - пояснила Аніщенко.

Адвокат уточнила, що після другої повістки ТЦК звертається до відділу поліції з проханням здійснити адміністративне затримання вказаної особи.

"Якщо дільничний не знаходить військовозобов'язаного шляхом опитування сусідів або фізичного пошуку, матеріали збираються, і ТЦК можуть надсилати позовні заяви до суду з метою накладення штрафів, а також заборони керувати транспортними засобами для таких осіб", - розповіла адвокат.

Крім того, вона зазначила, що кримінальна відповідальність настає тільки у випадках, коли чоловіки, які пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), не з'являються у ТЦК за бойовою повісткою.

"Якщо вже відбувся процес мобілізації, підготовлений наказ, а особа не з'явилася з речами за повісткою, тоді це кримінальна відповідальність. До цього моменту, якщо особа не з'явилася, йдеться лише про адміністративну відповідальність", - підсумувала Катерина Аніщенко.

Раніше ми розповідали, що у Раді розповіли, чи будуть електронні повістки та направлення на ВЛК.

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