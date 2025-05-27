За яких умов учасник бойових дій може втратити пільги: пояснення юриста

Військові, які мають статус учасника бойових дій, користуються низкою соціальних переваг — це стосується знижок на оплату комунальних послуг, пільгового проїзду, можливості безоплатного навчання та інших пільг. Однак, у деяких випадках цей статус може бути анульований, що автоматично тягне за собою втрату всіх відповідних гарантій.

Порядок надання та позбавлення статусу регулюється постановою Кабінету міністрів України №203. Рішення про втрату статусу приймають спеціальні комісії, які створюються при силових та безпекових структурах, зокрема у Міністерстві оборони, Нацгвардії, Службі безпеки, Державній прикордонній службі, ДСНС та інших. Якщо справа викликає сумніви або суперечності, вона передається на розгляд до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів. Про це пише Новини.Live.

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Позбавлення статусу можливе, якщо військовий скоїв умисний тяжкий або особливо тяжкий злочин під час виконання бойових завдань у зоні активних бойових дій, або ж якщо надав неправдиву інформацію про свою участь у таких операціях чи про власні персональні дані. Крім того, статус втрачається у разі добровільної відмови від нього, яка оформлюється через відповідну заяву самого захисника.

Водночас для того, щоб рішення про анулювання статусу було чинним, у випадку зі злочином необхідно мати судовий вирок, а при встановленні неправдивості даних — офіційні документи з військової частини. Рішення комісії ухвалюється впродовж одного місяця. Після цього посвідчення учасника бойових дій визнається недійсним і вилучається, а військовослужбовець автоматично втрачає всі соціальні пільги, пов’язані зі статусом УБД.

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