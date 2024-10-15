У якому випадку ТЦК може мобілізувати чоловіка, який має право на відстрочку: пояснення юриста

Українці мають можливість отримати відтермінування від призову під час особливого періоду. Однак, якщо військовозобов'язаний не підтвердить своє право та не оформить відстрочку належним чином, його можуть мобілізувати.

Особи, які мають підстави для відстрочки від мобілізації, не підлягають призову до лав ЗСУ навіть у період дії воєнного стану чи в особливий період. Цю інформацію надав юрист Роман Грунда.

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Як зазначив юрист Тернопільського обласного ТЦК, існують ситуації, коли громадянина з правом на відстрочку все ж можуть мобілізувати. Роман Грунда наголосив, що сам факт наявності права на відстрочку не є гарантією того, що особу не призвуть.

Для ефективного використання цього права громадянин повинен офіційно його підтвердити, оформивши відстрочку в територіальному центрі комплектування. Якщо ж особа, навіть маючи підстави для відтермінування, не скористалася ними і не оформила відстрочку від призову, ТЦК має повне право її мобілізувати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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