У Канаді знайшли мумію невідомої тварини віком 30 тисяч років

Гірники, які працюють на золотих копальнях у регіоні Клондайк на території Юкон у Канаді, виявили муміфіковані рештки істоти, які складались з хутра, пазурів та кінцівок.

Про це пише Live Science.

Після проведення нового аналізу мумії вчені з Центру інтерпретації Юкон-Беренгія встановили, що ця тварина є родичем сучасного гризуна, який помер під час сплячки близько 30 тисяч років тому.

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За інформацією Live Science, палеонтологи, які вивчали мумії цієї давньої тварини, з'ясували, що згорток з вовни, кігтів і кінцівок належав арктичному (американському або берингійському) ховраху, який впав у сплячку. Ці гризуни і досі існують і зустрічаються на тій же території, де були виявлені стародавні мумії.

На честь місцевості, де золотодобувачі знайшли останки цієї тварини, вчені назвали її "Хестер".

Під час першого огляду давньої істоти не було зрозуміло, що це за тварина.

Нагадаємо, археологи під час розкопок у Болгарії знайшли римський "холодильник" із залишками їжі, якому 1800 років.

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